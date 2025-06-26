Вице-спикер Госдумы предложил открыть музей Совинформбюро в Екатеринбурге

Депутат от партии «Справедливая Россия — За правду», вице-спикер Госдумы Александр Бабаков предложил открыть в Екатеринбурге музей Совинформбюро, сообщил он «РИА Новости». В следующем году исполнится 85 лет со дня его основания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Господин Бабаков отметил, что учредителем музея могло бы стать правительство России, чтобы обеспечить устойчивое финансирование, а также была бы возможность открыть филиалы внутри страны и за его пределами. По его словам, музей может использоваться не только как пространство для выставок, но в качестве центра подготовки молодых журналистов. Он также подчеркнул, что в годы Великой Отечественной войны в Свердловске размещалась резервная студия радиовещания, откуда вели трансляции Юрий Левитан и Ольга Высоцкая. «Исторически это полностью оправданное место и сегодня именно Урал может стать домом для нового культурно-исторического проекта общероссийского значения. Музей Совинформбюро может стать центром патриотического просвещения, площадкой исторической памяти и одновременно — точкой притяжения для молодежи»,— подчеркнул вице-спикер.

Напомним, в 2020 году в Екатеринбурге открылся музей военной истории Урала «Свердловск: говорит Москва» — филиал «Уральского государственного военно-исторического музея». В нем представлена экспозиция, посвященная работе диктора Государственного комитета Совета Министров СССР по телевидению и радиовещанию Юрию Левитана в тыловом Свердловске. Экспозиция расположена в доходном доме купца Е.И. Первушина по улице Радищева, 2, откуда вел свои репортажи Юрий Левитан в 1941-1943 годы.

Ирина Пичурина