В Челябинске с 8 июля без горячей воды останутся более 800 домов

С 8 июля в Челябинске стартует третий этап опрессовки тепловых сетей. Горячую воду отключат в 817 многоквартирных жилых домах, сообщает пресс-служба АО «УСТЭК-Челябинск».

Третий этап гидравлических испытаний по плану продлится до 22 июля в пяти районах города — Калининском, Курчатовском, Советском, Ленинском и Тракторозаводском. Кроме жилых домов под отключение попадают 42 детских сада, 40 учебных заведений и 15 медицинских учреждений.

За две недели планируется испытать около 165 км тепловых сетей.

В Челябинске все еще остаются дома, не подключенные к горячей воде с первого этапа опрессовки, начавшегося 20 мая. На начало недели их было 11.