В Самаре расследуют нападение на сотрудника МЧС

Возбуждено уголовное дело по факту нападения на сотрудника ГУ МЧС по Самарской области. Преступление квалифицировано по ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Информация о происшествии появилась в соцмедиа. Установлено, что инцидент произошел во время тушения горящего легкового автомобиля. Нарушитель игнорировал требования спасателей и мешал их работе, а затем напал на одного из них.

ГУ МЧС РФ по Самарской области совместно с Главным управлением собственной безопасности подразделения и Следственным комитетом организовали расследование.

Георгий Портнов