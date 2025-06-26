В Республике Татарстан в четверг, 26 июня, ожидается облачная погода с кратковременными дождями, местами сильными, а также грозы с градом. Об этом сообщает Гидрометцентр республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сегодня в Татарстане ожидаются грозы и град

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Сегодня в Татарстане ожидаются грозы и град

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Максимальная температура воздуха днем составит +18..+23 градуса. Ветер будет южный и юго-западный со скоростью 6–11 м/с, во время гроз возможны кратковременные усиления до 15–20 м/с. В отдельных районах республики ожидается град.

В Казани днем также будет облачно с прояснениями и кратковременным дождем. Прогнозируется гроза с локальным градом. Температура воздуха поднимется до +21..+23 градусов при южном и юго-западном ветре 6–11 м/с с усилениями до 15–20 м/с при грозе.

Анар Зейналов