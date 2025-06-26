Суд приговорил фотографа из Перми к 16 годам за госизмену

Пермский краевой суд вынес приговор в отношении Григория Скворцова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Пермский фотограф был задержан, а затем арестован еще в ноябре 2023 года. Его уголовное дело суд рассматривал в закрытом режиме. Приговором ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Григорий Скворцов

Григорий Скворцов



Ранее СМИ сообщали, что, по версии следствия, он якобы передал американскому журналисту книгу «Советские „Секретные бункеры“: городская специальная фортификация 1930–1960-х годов».