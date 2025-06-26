Суд приговорил фотографа из Перми к 16 годам за госизмену
Пермский краевой суд вынес приговор в отношении Григория Скворцова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 275 УК РФ (Государственная измена). Пермский фотограф был задержан, а затем арестован еще в ноябре 2023 года. Его уголовное дело суд рассматривал в закрытом режиме. Приговором ему назначено наказание в виде 16 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима с ограничением свободы на один год.
Григорий Скворцов
Ранее СМИ сообщали, что, по версии следствия, он якобы передал американскому журналисту книгу «Советские „Секретные бункеры“: городская специальная фортификация 1930–1960-х годов».