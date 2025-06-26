Под Пензой иностранец пытался дать взятку инспектору ДПС и стал фигурантом дела

Бессоновский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области возбудил уголовное дело о покушении на дачу взятки сотруднику полиции (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ) в отношении 35-летнего иностранца. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, вечером 20 июня текущего года в Мокшанском районе фигурант пытался передать 20 тыс. руб. взятки инспектору ДПС УМВД России по Пензенской области в автомобиле последнего. Иностранный гражданин ехал в машине полицейского в качестве пассажира и хотел, чтобы тот не стал составлять в отношении него административный протокол по ч. 1.1 ст. 18.8 КоАП РФ (нарушение режима пребывания в РФ).

Инспектор ДПС отказался от денежных средств. Правоохранительные органы пресекли противоправные действия иностранца. Следователь изъял деньги в ходе осмотра места происшествия.

Павел Фролов