Задержали челябинца, избившего ребенка на детской площадке

Челябинские полицейские задержали 41-летнего местного жителя, подозреваемого в нападении на ребенка на детской площадке. По данному факту следователи СУ СКР по Челябинской области возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 213 УК РФ (хулиганство), сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Информация об избиении ребенка появилась в СМИ 24 июня. На размещенном видео челябинец удерживал и избивал 12-летнего мальчика, игравшего на детской площадке во дворе дома по улице Комарова. После инцидента местный житель скрылся. Как сообщают средства массовой информации, причиной нападения стало оскорбление от ребенка в сторону челябинца, после того как последний сам обругал компанию детей. Пострадавший получил сотрясение мозга, по словам его мамы, сейчас у него проблемы с речью.

С заявлением о случившемся в полицию обратилась мама мальчика. Нападавшим оказался ранее судимый местный житель. Работа над выяснением всех обстоятельств избиения продолжается.

Виталина Ярховска