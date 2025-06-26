В Красноармейском районе в ДТП погиб водитель

После столкновения автомобилей в Красноармейском районе погиб водитель одного из них, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, вечером 25 июня 39-летний водитель Haval двигался по второстепенной дороге к восточному обходу Челябинска. При выезде на трассу он не предоставил преимущества автомобилю Geely Tugella под управлением 25-летнего водителя, и машины столкнулись. В результате ДТП водитель первого транспортного средства погиб на месте, водителя и 27-летнего пассажира второго с травмами доставили в медицинское учреждение.

Виталина Ярховска