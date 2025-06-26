Ростовская область вошла в ТОП-10 по использованию искусственного интеллекта

Ростовская область вошла в десятку российских регионов-лидеров по применению искусственного интеллекта в рабочих процессах. Об этом свидетельствуют данные платформы МТС Линк, которая проанализировала деловую активность жителей региона зимой и весной 2025 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Рост числа встреч и вебинаров напрямую отразился на интересе к функциям искусственного интеллекта. Наибольшей популярностью у ростовчан пользуются ИИ-помощник и возможность текстового обобщения встречи после завершения звонка. Весной эти инструменты задействовали в два раза чаще.

«Организация онлайн-встреч и вебинаров — часть рабочего процесса, которая, как ни удивительно, имеет сезонный характер. Чаще за нашим решением обращались организации, чья деятельность имеет выраженный сезонный характер, например, сельскохозяйственные компании и девелоперы», — отметил директор филиала МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Валентина Любашенко