В Перми за год количество ПВЗ увеличилось почти на 40%

В Перми количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) выросло на 39,1% за последний год, что превышает средний рост в городах-миллионниках. Об этом сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на сервис «2ГИС». Сейчас в краевом центре функционирует около 1,6 тыс. ПВЗ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В целом, в городах-миллионниках наблюдается прирост таких объектов. Количество ПВЗ с июня 2024-го по июнь 2025-го выросло на 32,4%: с 38,5 до 51 тыс. Наиболее заметный прирост зафиксирован в Новосибирске — 41,2% (с 1,6 до 2,4 тыс.), Челябинске (40,9%) и Нижний Новгород (40%). Самое большое количество ПВЗ отмечено в Краснодаре (2,7 тыс.).