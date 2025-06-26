Politico: чиновники в Европе раздражены подхалимством Рютте к Трампу на саммите

Некоторые европейские чиновники пожаловались на «раболепное отношение» генсекретаря НАТО Марка Рютте к президенту США Дональду Трампу. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на источники.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Дональд Трамп и генсекретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Toby Melville / Reuters Президент США Дональд Трамп и генсекретарь НАТО Марк Рютте

Фото: Toby Melville / Reuters

«Люди так смущены»,— сказал один из европейских чиновников. По его словам, саммит прошел успешно, однако «подлизываться было чересчур».

Ранее Марк Рютте назвал Дональда Трампа «папочкой» (daddy — англ.), продолжая аналогию президента США, в которой Иран и Израиль — поссорившиеся дети на школьном дворе. «Они дерутся как черти. Дайте им повоевать две-три минуты, тогда их будет легче остановить»,— сказал господин Трамп, выступая перед прессой вместе с Марком Рютте.

«Папе приходится иногда использовать сильные выражения (чтобы остановить это.— "Ъ")»,— сказал господин Рютте.

Марк Рютте, которого на собственной пресс-конференции спросили, означает ли обращение к Трампу «папочка» слабость, ответил, что это «дело вкуса», а после пояснил контекст своих слов.

Он объяснил использование слова тем, что страны—члены НАТО спрашивают, останутся ли США в альянсе, и это, по его словам, «немного похоже на то, как маленький ребенок спрашивает своего папу: «Эй, ты все еще остаешься с семьей?»

Дональд Трамп, комментируя фразу генсека, пошутил, что нравится Марку Рютте, а если это не так, вернется и «отшлепает» его.