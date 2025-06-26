Осужденный экс-министр связи Прикамья решил заняться бизнесом в Москве

Бывший министр связи Пермского края Евгений Балуев зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя. Об этом свидетельствуют данные, внесенные в ЕГРИП 23 июня. Среди видов деятельности ИП указано консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления. Город регистрации — Москва. С 2012 по 2016 год господин Балуев занимал должность министра информационного развития и связи Пермского края (ранее министерство правительственных информационных коммуникаций) и был одним из ключевых чиновников правительства губернатора Виктора Басаргина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В 2018 году Ленинский райсуд Перми признал Евгения Балуева виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере в группе лиц по предварительному сговору с использованием служебного положения) и незаконном хранении боеприпасов. Как установили следствие и суд, вместе с бизнесменом Иваном Овчинниковым и замруководителя МФЦ Натальей Гладковой он участвовал в хищении более 24,5 млн руб., выделенных на ремонт помещений филиалов многофункциональных центров оказания госуслуг (МФЦ). Дело о хранении Евгением Балуевым боеприпасов было возбуждено после того, как при обыске в его квартире были обнаружены 13 патронов 7,62 на 54 мм. На начальной стадии расследования свою вину господин Балуев категорически отрицал. В итоге его приговорили к шести годам лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет и штрафу 800 тыс. руб.