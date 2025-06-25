ДОМ.РФ предлагает инвесторам два проекта КРТ в Краснодаре

ДОМ.РФ проведет 18 июля аукционы по двум участкам комплексного развития территорий в Краснодаре. Заявки на участие принимаются до 14 июля, сообщает пресс-служба сервиса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ДОМ.РФ Фото: ДОМ.РФ

Первый участок площадью 6,13 га расположен в поснлке Знаменский Карасунского внутригородского округа возле дома №2 по ул. Рябиновой. Территория окружена частными домами, свободными землями и железнодорожными путями. Остановка общественного транспорта «Знаменский» находится в 510 м, станция Пашковская — в 1,3 км. До аэропорта около 8 км, до центра города — 15 км.

На участке планируется возвести многофункциональный комплекс деловых, торговых и общественных объектов, создать инженерную и транспортную инфраструктуру, провести благоустройство и озеленение. Реализация займет 7 лет. Начальная стоимость права заключения договора КРТ — 50,93 млн руб.

Второй участок площадью 0,22 га расположен в Прикубанском внутригородском округе рядом с домом №92 по ул. Московской. Территория окружена многоэтажными жилыми домами, социальными и торговыми объектами. В 430 м в зданиях завода «Импульс-Инструмент» работает бизнес-центр. Остановка «Железнодорожная больница» находится в 340 м. До центра Краснодара около 7 км, до железнодорожного вокзала — 9,2 км.

На указанной локации построят бизнес-центр с подземной парковкой площадью не менее 4 тыс. кв. м, создадут инженерную и транспортную инфраструктуру, проведут благоустройство. Победитель торгов обязан выделить помещения площадью от 500 кв. м под учреждение дополнительного образования и передать их городу. Срок реализации — 5 лет. Начальная стоимость права заключения договора КРТ составляет 5,74 млн руб.

Анна Гречко