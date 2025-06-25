В Ставропольском крае появятся три сада общей площадью 336 гектаров

В Ставропольском крае планируют построить новый тепличный комплекс и заложить сады интенсивного типа. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Теплицы на 40 гектарах разместят в Кочубеевском округе. Там будут выращивать клубнику и ее саженцы. На месте смогут работать 42 человека. Инвестор также планирует построить ягодный селекционный центр. Другой инвестор заложит в Предгорном округе три сада общей площадью 336 гектаров. Таким образом будет обеспечено еще 107 новых рабочих мест.

На реализацию проектов уйдет не менее пяти лет.

Мария Хоперская