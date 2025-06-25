Краснодар вошел в рейтинг городов-миллионников по количеству новых ПВЗ

Краснодар занял третье место среди российских городов-миллионников по количеству ПВЗ за последние 13 месяцев. Лидирующие места в рейтинге заняли Новосибирск, Нижний Новгород и Челябинск, сообщает геосервис 2ГИС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Сегодня в краевой столице насчитывается 2,7 тыс. пунктов выдачи – на 32,8% больше, чем годом ранее. Указанный показатель соответствует общероссийскому тренду: за отчетный период число ПВЗ в стране выросло с 38,5 до 51 тыс. (+32,4%).

При этом Краснодар обогнал по абсолютным цифрам такие крупные города, как Новосибирск, Екатеринбург и Казань.

Анна Гречко