В Черноземье 26 июня будет облачно и дождливо, от +12°С до +20°С

В четверг, 26 июня, в Черноземье прогнозируется облачная погода, во всех регионах пройдут дожди. Температура будет варьироваться от +12°C до +20°C. Это следует из данных, опубликованных на сайте Гидрометцентра России.

В Белгороде ночью прогнозируется облачность, пройдет дождь, +14°C. Днем — облачно с прояснениями, сохранятся небольшие осадки, +20°C.

В Воронеже на протяжении суток будет облачно, ожидаются дожди. Ночью — +14°C, днем воздух прогреется до +19°C.

В Курске прогнозируют облачную и дождливую погоду. Ночью температура опустится до +13°C, днем — +18°C.

В Липецке ожидается облачная погода. Ночью — небольшой кратковременный дождь, +12°C. Днем осадки сохранятся, +19°C.

В Орле будет облачно, прогнозируются дожди. Ночью похолодает до +12°C, днем — +19°C.

В Тамбове синоптики обещают облачную погоду с дождем. Ночью — +12°С, днем осадки усилятся, потеплеет до +20°С.

Анна Швечикова