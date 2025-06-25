Фестиваль «Безумные дни» в Екатеринбурге посвятят мировым столицам культуры

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подписал постановление о проведении в городе музыкального фестиваля «Безумные дни» с 26 по 29 июня, сообщили в пресс-службе администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В этом году темой фестиваля стали «Столицы мира» — Москва, Нью-Йорк, Санкт-Петербург, Париж, Прага, Венеция, Вена и Лондон. Концерты пройдут на семи площадках, главной из которых станет «Сад Вайнера».

Гости фестиваля смогут посетить 120 концертов на девяти сценах с участием более 600 музыкантов, десяти оркестров, трех хоровых коллективов, 13 дирижеров, 13 ансамблей и 50 солистов из Колумбии, Аргентины, Кубы, Венгрии, Армении и городов России. В этом сезоне среди площадок появились зал Музея истории Екатеринбурга и Камерный зал Театра музыкальной комедии.

«Безумные дни» (La Folle Journee) проводятся с 1995 года в Нанте (Франция). Основателем фестиваля стал французский продюсер Рене Мартен. Позднее фестиваль стал проходить в Японии и Польше. В Свердловской области музыкальный фестиваль проводится с 2015 года. Его идея заключается в непродолжительных выступлениях разных коллективов, по 40-50 минут. Концерты проходят в формате нон-стоп. В этом году фестиваль пройдет юбилейный десятый раз.

Напомним, в прошлом году «Безумные дни» привлекли более 45,5 тысячи жителей и гостей Екатеринбурга. Всего за время прошлогоднего фестиваля прошло 120 концертов.

Полина Щуцкая