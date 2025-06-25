Паслер поручил обновить стратегию развития Свердловской области до 2035 года

Глава Свердловской области Денис Паслер поручил обновить стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года, сообщили в департаменте информационной политики региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Паслер отметил, что необходимо скорректировать стратегии с учетом нынешней внешнеполитической и региональной ситуации. «Вся работа должна быть направлена на выполнение задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. Стратегия должна стать планом действий, результаты которого будут видны уже к 2035 году»,— сказал Денис Паслер.

В Свердловской области реализуются 22 стратегии развития с 482 показателями. Они охватывают жилищно-коммунальное хозяйство, агропромышленный комплекс, здравоохранение, образование, туризм, спорт, транспорт, промышленность и экологическую безопасность.

Кроме того, под руководством первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова прошло заседание президиума Совета по стратегическому планированию, на котором были заслушаны отчеты и обсуждены мнения научных школ. В ходе заседания рассматривался проект стратегии развития логистического комплекса до 2035 года с ориентирами до 2040 года.

Полина Щуцкая