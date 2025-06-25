Паслер поручил обновить стратегию развития Свердловской области до 2035 года
Глава Свердловской области Денис Паслер поручил обновить стратегию социально-экономического развития региона до 2035 года, сообщили в департаменте информационной политики региона.
Денис Паслер
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
Господин Паслер отметил, что необходимо скорректировать стратегии с учетом нынешней внешнеполитической и региональной ситуации. «Вся работа должна быть направлена на выполнение задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным. Стратегия должна стать планом действий, результаты которого будут видны уже к 2035 году»,— сказал Денис Паслер.
В Свердловской области реализуются 22 стратегии развития с 482 показателями. Они охватывают жилищно-коммунальное хозяйство, агропромышленный комплекс, здравоохранение, образование, туризм, спорт, транспорт, промышленность и экологическую безопасность.
Кроме того, под руководством первого заместителя губернатора Алексея Шмыкова прошло заседание президиума Совета по стратегическому планированию, на котором были заслушаны отчеты и обсуждены мнения научных школ. В ходе заседания рассматривался проект стратегии развития логистического комплекса до 2035 года с ориентирами до 2040 года.