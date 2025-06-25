ВТБ — участник пилотного проекта по внедрению цифрового рубля — технологически подготовлен к массовому запуску цифровой формы российской национальной валюты. Совкомбанк, также участвующий в пилоте, будет полностью готов к установленным срокам к 1 сентября 2025-го.

Альфа-банк и Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ заключили соглашение о сотрудничестве. Банк станет партнером двух бакалаврских программ — «Бизнес-информатика» и «Управление цифровым продуктом» — это часть масштабной программы «Альфа-Будущее». HR-директор Альфа-банка Марат Исмагулов подчеркнул: «Мы предлагаем студентам уникальные условия для профессионального роста и рады видеть перспективных молодых специалистов, которые смогут внести значительный вклад в развитие финтеха как нашего банка, так и страны в целом». Отдельный акцент сотрудничества — поддержка талантливых студентов. В рамках соглашения Альфа-банк учреждает десять грантов, которые покроют половину стоимости годового обучения, а претендовать на них смогут абитуриенты, поступающие на программу в текущем году.

Единственный акционер Объединенной двигателестроительной корпорации решил не выплачивать дивиденды по итогам прошлого года. Кроме того, акционер избрал 11 членов совета директоров. Их имена не раскрываются.