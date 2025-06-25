Поставили на винт

Предприниматель Максим Вологжанин перерегистрировал в Краснокамске ООО «Стархолдинг», которое занимается организацией перевозок на вертолете Ми-8АМТ с vip-салоном. В прошлом году общество заработало свыше 661 млн руб. При этом «Стархолдинг» не входит в перечни эксплуатантов, имеющих право на воздушные перевозки или авиаработы. Также господин Вологжанин вместе с экс-руководителем погранслужбы ФСБ Владимиром Проничевым является совладельцем ООО «Орос», связанного с авиационной деятельностью. Собеседники в отрасли полагают, что вертолет может находиться у ООО в лизинге и сдаваться в аренду авиакомпании. Эксперты отмечают, что рынок авиационных vip-перевозок очень узкий, а вертолет с таким салоном имеет сравнительно малую дальность полета.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

ООО «Стархолдинг» было зарегистрировано в июле 2022 года, с апреля этого года место регистрации компании — Краснокамск, также у компании есть обособленное подразделение в московском Ховрино. По данным «СПАРК-Интерфакс», основным видом деятельности общества является деятельность пассажирского воздушного транспорта. Выручка «Стархолдинга» превышает 661,6 млн руб., чистый убыток 257,39 млн руб. Руководителем и бенефициаром ООО является Максим Вологжанин, в обществе работают два человека.

Согласно данным сайта компании, она оказывает услуги по перелетам «в любую точку России» и предоставляет вертолет Ми-8АМТ с vip-салоном, который оснащен десятью креслами, диваном, а также санитарным узлом. Также «Стархолдинг» готов обеспечить пассажиров питанием премиального класса. Фото вертолета без бортового номера и интерьера салона представлены на сайте. Отметим, что ООО не входит в перечни эксплуатантов, выполняющих авиаработы и коммерческие авиаперевозки Росавиации.

В ООО «Стархолдинг» оперативно на вопросы «Ъ-Прикамье» относительно причин регистрации компании в Прикамье и планов по развитию перевозок не ответили, предложив прислать официальный запрос. На него в компании тоже не ответили.

Максим Вологжанин также является соучредителем московских ООО «Авиа бизнес групп» и ООО «Орос», оба юридических лица занимаются вспомогательной деятельностью, связанной с воздушным и космическим транспортом. В числе совладельцев «Ороса» Александр Резник и Владимир Проничев. Последний в 2003–2013 годах возглавлял пограничную службу ФСБ, в отставку ушел в звании генерала армии. Господин Резник — сын депутата Госдумы Владислава Резника.

В «СПАРК-Интерфакс» размещено аудиторское независимое заключение о деятельности ООО «Стархолдинг» за 2024 год. Из документа следует, что основные средства общества оцениваются в 2,754 млрд руб. В прошлом году организация привлекла кредитов и займов на сумму чуть больше 2 млрд руб. и заплатила 244 млн руб. процентов. Долгосрочная задолженность ООО по займам составляет 2,788 млрд руб., из них 2,058 млрд руб. — перед московским ООО «Бизнесфаворит», которые необходимо вернуть до 4 сентября 2028 года, выплатив более 667 млн руб. процентов, исходя из текущей ключевой ставки. Впрочем, просрочек по платежам ООО не допускало.

Из аудиторского заключения также видно, что в 2024 году обществу было начислено в качестве процентов более 562 млн руб., из них свыше 51,5 млн руб. включены в стоимость так называемых инвестиционных активов, в частности, вертолета Ми-8АМТ, а еще 47,1 млн руб. «в составе воздушного судна RRJ-95B100» (среднемагистральный авиалайнер «Сухой Суперджет».— «Ъ-Прикамье»). Также в документе говорится, что в прошлом году обществом перечислен аванс корпорации ВЭБ.РФ на покупку воздушного судна в размере 202 млн руб. по договору «купли-продажи недвижимости». Исполнение обязательств по договору ожидается в первой половине 2025 года. Об исполнении договора в открытых источниках не сообщалось.

Собеседники «Ъ-Прикамье» полагают, что речь может идти о самолете, который ВЭБ.РФ выставил на продажу в прошлом году. Воздушное судно с бортовым номером 95117 было построено в 2016 году, эксплуатировалось ирландской CityJet и в 2017-2018 годах выполняло рейсы для Brussels Airlines. После борт оказался на хранении из-за проблем с поставками запчастей и комплектующих. Сейчас он находится в Жуковском, ВЭБ.РФ обратил на него взыскание, поскольку собственник не обеспечил свои обязательства. Борт нуждается в обслуживании, у него отсутствует сертификат летной годности.

Что касается вертолета Ми-8АМТ, то, согласно заключению аудиторов, затраты на воздушное судно в прошлом году составили 783,9 млн руб., они отнесены к незавершенным капитальным вложениям. Там же упомянут и заводской номер вертолета, который, по данным открытых источников, носит машина 2020 года выпуска (RA-22375). По данным russianplanes.net, «восьмерка» находится в лизинге и эксплуатируется неизвестной авиакомпанией. Судя по размещенным в открытом доступе фотографиям авиаспоттера signaller, ливрея борта RA-22375 визуально совпадает с окраской вертолета на сайте «Стархолдинга».

Источник в авиационной отрасли отмечает, что Ми-8АМТ, возможно, находится у общества в лизинге. По его словам, теоретически юрлицо, не имеющее соответствующих лицензий и сертификатов, может стать владельцем воздушного судна или его лизингополучателем. «Вопрос в том, что оно не сможет эксплуатировать это судно,— поясняет собеседник,— но и в этом случае можно сдать самолет или вертолет авиакомпании в аренду и использовать в своих интересах».

Генеральный директор авиакомпании «Геликс» (ее дочерняя структура специализируется на вертолетных перевозках) Вадим Балдин говорит, что вертолетов в такой vip-комплектации крайне мало. Как правило, они используются в интересах крупных корпораций и госструктур. Господин Балдин добавил, что по своим летным характеристикам Ми-8АМТ в vip-комплектации, скорее всего, имеет меньшую дальность полета, чем «обычная» версия «восьмерки». В его салон из-за конструктивных особенностей невозможно установить внутренние баки, это ограничивает возможности использования вертолета. «Какой-то спрос на такие перевозки есть, но он очень сегментированный,— отмечает эксперт.— Экономику проекта я оценивать не рискну, но если такой бизнес существует, то его организаторы, должно быть, все просчитали».

Дмитрий Астахов