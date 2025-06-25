ФК «Черноморец» покинул нападающий Вячеслав Кротов

Вячеслав Кротов завершил сотрудничество с футбольным клубом «Черноморец». Контракт между игроком и новороссийским клубом был расторгнут по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Черноморец» Фото: ФК «Черноморец»

32-летний нападающий присоединился к клубу перед началом прошлого сезона. За указанный период футболист принял участие в 23 матчах, в которых отличился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.

В официальном заявлении клуба выразили благодарность Вячеславу Кротову за проявленные профессионализм и самоотдачу. Форварду пожелали успехов в дальнейшей спортивной карьере.

Ранее клуб объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Олегом Василенко и всем тренерским штабом.

Анна Гречко