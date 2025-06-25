ФК «Черноморец» покинул нападающий Вячеслав Кротов
Вячеслав Кротов завершил сотрудничество с футбольным клубом «Черноморец». Контракт между игроком и новороссийским клубом был расторгнут по взаимному согласию сторон, сообщает пресс-служба команды.
Фото: ФК «Черноморец»
32-летний нападающий присоединился к клубу перед началом прошлого сезона. За указанный период футболист принял участие в 23 матчах, в которых отличился одним забитым мячом и двумя голевыми передачами.
В официальном заявлении клуба выразили благодарность Вячеславу Кротову за проявленные профессионализм и самоотдачу. Форварду пожелали успехов в дальнейшей спортивной карьере.
Ранее клуб объявил о прекращении сотрудничества с главным тренером Олегом Василенко и всем тренерским штабом.