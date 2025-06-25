Чем известен ДагГАУ и его ректор Зайдин Джамбулатов

25 июня ректор и сотрудники Дагестанского государственного аграрного университета имени М. М. Джамбулатова (ДагГАУ) задержаны при получении взятки. Имена фигурантов дела в МВД не уточнили. На сайте ДагГАУ указано, что с 2008 года ректором вуза является профессор Зайдин Джамбулатов. История ДагГАУ и подробности биографии господина Джамбулатова — в справке “Ъ”.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зайдин Джамбулатов

Фото: Алексей Никольский / Фотохост Конгресса молодых учёных / РИА Новости Зайдин Джамбулатов

Фото: Алексей Никольский / Фотохост Конгресса молодых учёных / РИА Новости

ДагГАУ

В 1932 году постановлением Совнаркома РСФСР на базе отделений Горского сельскохозяйственного института был организован Дагестанский плодово-виноградный институт, призванный способствовать развитию сельского хозяйства на Северном Кавказе. В 1934 году переименован в Дагестанский сельскохозяйственный институт (ДагСХИ). С начала Великой Отечественной войны эвакуирован в Азербайджан, в 1934-м реэвакуирован в Махачкалу.

В 1960 году ДагСХИ возглавил 33-летний Магомед Джамбулатов, который был его ректором 38 лет. В 1994-м институт преобразовали в федеральное госучреждение —Дагестанскую государственную сельскохозяйственную академию. В 2008 году ректором вуза был избран профессор Зайдин Джамбулатов, сын Магомеда Джамбулатова. В 2010-м академии присвоили имя Магомеда Джамбулатова, а в 2012-м — статус университета.

Согласно сайту ДагГАУ, в нем обучаются более 4 тыс. студентов, преподавательский состав — более 250 человек. Один из крупнейших многопрофильных сельскохозяйственных вузов Северного Кавказа имеет четыре учебных корпуса, восемь факультетов и 29 кафедр, учебно-опытное хозяйство и ветеринарную клинику.

Зайдин Джамбулатов

Джамбулатов Зайдин Магомедович родился 9 января 1956 года в Махачкале. По национальности — кумык. В 1978 году с отличием окончил ветеринарный факультет ДагСХИ. Доктор ветеринарных наук.

В 1986 году работал в госветслужбе руководителем департамента по ветеринарии Республики Дагестан, председателем комитета правительства Республики Дагестан по ветеринарии. С 2008 года — ректор ДагГАУ.

С 2012 года — депутат Народного собрания Республики Дагестан. Член экономического совета при главе Республики Дагестан. В 2021 году был кандидатом в сенаторы РФ.

Автор более 50 научных трудов, среди которых шесть монографий, 15 учебно-методических пособий.

С конца 1990-х несколько раз занимал пост вице-президента футбольного клуба «Анжи». В 2019 году вместе с тренером Гаджи Гаджиевым и бывшим гендиректором ФК «Анжи» Саидом Абдулаевым стал учредителем ФК «Махачкала», на базе которого в 2021 году было возрождено махачкалинское «Динамо».

Награжден медалью им. К. А. Тимирязева за вклад в развитие системы высшего образования в России и подготовку квалифицированных кадров для сельского хозяйства. В 2013 году присвоено звание «Заслуженный работник сельского хозяйства Российской Федерации», в 2015-м — «Народный герой Дагестана», в 2022-м — «Почетный работник агропромышленного комплекса России».