«Мандрагора», «Быг-Быг» и «Моя Мишель»

Центральным культурным событием Ижевска в ближайшие дни станет постановка оперы «Мандрагора» (6+) композитора Петра Чайковского, которую он не успел закончить при жизни. Музыкальное произведение завершили при помощи нейросетевых технологий. В День Молодежи в парке Кирова выступит музыкальная группа «Моя Мишель» (12+). Театральный сезон в городе движется к завершению: Русский драмтеатр покажет моноспектакль «Говорит Москва» (16+). Какая культурная программа запланирована с пятницы по воскресенье — в афише «Ъ-Удмуртия».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Опера «Мандрагора» (6+) композитора Петра Чайковского

Фото: Сбер Опера «Мандрагора» (6+) композитора Петра Чайковского

Фото: Сбер

Высокое искусство

В рамках 68-го фестиваля искусств «На родине П. И. Чайковского» (6+) На Центральной площади Ижевска пройдут сразу два масштабных концерта.

В пятницу в 20.00 жителям и гостям города покажут оперу «Мандрагора» (6+). Композитор Петр Чайковский не успел закончить ее при жизни. Произведение завершили с использованием нейросетевых технологий «Сбера» и при участии композитора Петра Драги. Удмуртия станет первым регионом, где представят постановку. Вход свободный.

В субботу в 20.00 ижевчанам покажут оперу «Пиковая дама» (6+). В ней выступят заслуженная артистка Удмуртии, солистка академического музыкального театра Москвы Ксения Мусланова и солист московского театра «Геликон-опера» Виталий Серебряков. Вход свободный.

В Русском драматическом театре текущий сезон завершается показом моноспектакля «Говорит Москва» (16+) по пьесе кандидата исторических наук, драматурга Юлии Поспеловой. Единственную роль исполняет актриса Екатерина Логинова. Моноспектакль покажут в пятницу 27 июня в 20.00. Билеты распроданы. Показ новых спектаклей в драмтеатре намечен на вторую половину сентября.

В Театре кукол покажут «Охотников на ЧуДОМищ» (6+). Зрителям предлагают исследовать мир монстров, обитающих в каждом доме, вместе с отважными охотниками. Показ постановки пройдет в пятницу в 10.30, цена билета — 400 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Для молодежи

Тематические мероприятия в рамках Дня молодежи (12+) пройдут на базе парка Кирова 28 июня. Гостей ждут образовательные лекции, спортивные конкурсы, а также патриотические и экологические акции с участием бойцов СВО. Для молодых людей организуют ярмарку вакансий. Концертная программа мероприятия включает выступления Лиги КВН Родникового края, танцевальный фестиваль и выступления ижевских творческих коллективов. Хедлайнером фестиваля станет группа «Моя Мишель». Начало в 17.00, вход свободный.

Еще одним мероприятием Дня молодежи станет встреча со спортивным комментатором Дмитрием Губерниевым (12+), которая пройдет в студенческом центре «Интеграл» в 13.00. Спикер расскажет об эфирном закулисье. Посещение встречи бесплатно, но по предварительной записи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Оркестр CAGMO

Фото: Оркестр CAGMO, VK Оркестр CAGMO

Фото: Оркестр CAGMO, VK

Концерты и выставки

В воскресенье оркестр CAGMO представит на сцене ДК «Металлург» обновленную программу «Симфония Король и Шут» (6+). Поклонников легендарной российской панк-рок группы приглашают послушать знакомые композиции в оркестровом звучании. Билеты стоят 2,8–5,8 тыс. руб. Концерт начнется в 18.00.

В Barrock в выходные пройдет фестиваль Many Fest (18+) c участием восьми региональных рок-групп. Вместо оплаты билета зрителям предлагается поощрить любимую группу донатом от 200 руб. Начало первого и второго дня фестиваля в 18.00.

Среди выставок можно отметить фотоэкспозицию Софии Оджум «Наблюдатель» в ижевской «Арт-резиденции» (12+). Вход свободный.

Национальный музей республики представит ранее не демонстрировавшиеся экспонаты в рамках выставки «Природа Удмуртии». Экспозиция демонстрирует лесной ландшафт и его обитателей с доисторических времен и до наших дней. Билеты — 150–250 руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ballerinamovie.co.uk Фото: ballerinamovie.co.uk

На экранах

В кино продолжают показывать российский фильм «Кракен» (12+, рейтинг «Кинопоиска» 7,8). По сюжету, экипаж подлодки сталкивается с морским чудовищем во время поисков пропавшего ракетного крейсера. В главных ролях Виктор Добронравов и Александр Петров. Билеты — от 380 руб. на дневные сеансы.

Зарубежный кинематограф представлен картиной «Балерина» (18+, рейтинг «Кинопоиска» 7,2). Это спин-офф «Джона Уика» с Аной де Армас и Киану Ривзом в главных ролях. В центре сюжета — выпускница Нью-йоркской балетной школы и по совместительству Академии наемных убийц, курируемой криминальным кланом «Русска рома». Девушке предстоит отправиться в Европу, чтобы отомстить за убийство отца. Билеты — от 350 руб. на вечерние сеансы.

В топе зрительских ожиданий также полнометражное аниме «Дандадан: Злой глаз» (18+, рейтинг «Кинопоиска» 7,9). Герои одноименного аниме сериала отправляются в квартал горячих источников с целью раскрытия семейных тайн. Поиску истины мешают местные жители, которые явно что-то скрывают. Билеты — от 420 руб. на вечерние сеансы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Отправляемся за город

С 28 по 29 июня в деревне Старые Быги пройдет 11-й фестиваль национальной кухни «Быг-Быг» (0+). В числе мероприятий — мастер-классы, дегустации и кулинарные поединки и лекции, выступления национальных творческих коллективов и театрализованные представления. Билеты в день фестиваля для взрослых — 900 руб. Для детей до семи лет посещение мероприятия бесплатно. Вход во второй день фестиваля, 29 июня, свободный.

Дмитрий Горбунов