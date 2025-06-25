Экс-директор муниципальных учреждений Березников решил отправиться на СВО

Исполняющий обязанности заместителя главы Новороссийска Илья Пермяков покинул должность, приняв решение отправиться в зону СВО. Об этом сообщает «Ъ-Новороссийск» со ссылкой на пресс-службу администрации города. До 2020 года господин Пермяков работал в Березниках директором Центра тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также возглавлял муниципальное автономное учреждение «Спортивная школа «Кристалл».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: мэрия Новороссийска Фото: мэрия Новороссийска

Илья Пермяков — майор внутренней службы, ветеран боевых действий. В Новороссийске он занимался вопросами взаимодействия с территориальными органами местного самоуправления и общественными организациями, делопроизводства, архива и организационной работы.