Макрон призвал ЕС думать о диалоге с Россией

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что страны Евросоюза должны уже сейчас думать, как вести диалог с Россией. Это позволит ЕС вести переговоры о глобальной архитектуре безопасности, считает глава государства.

«Нам нужно переосмыслить архитектуру безопасности на территориях от Черного моря до Арктики, определить, в какой мере мы готовы себя защищать и на каких условиях вести диалог с Россией об ограничении вооружений и восстановлении доверия»,— сказал господин Макрон журналистам после саммита НАТО в Гааге (видео опубликовал France 24).

Французский президент заявил, что между Евросоюзом и Россией существует дисбаланс в вопросе вооружений. Эмманюэль Макрон считает Россию главной угрозой для безопасности НАТО.

Елизавета Шмакова