Глава «Роскосмоса» Баканов: Россия выступает за мирный космос вне политики

Россия в полной мере выполняет свои международно-правовые обязательства в космической сфере и последовательно выступает за сохранение космоса пригодным для мирного использования, вне политики и в интересах всех народов. Об этом заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов, выступая на пленарной сессии Комитета ООН по космосу в Вене.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Глава госкорпорации также вкратце рассказал о новом российском национальном проекте «Космос», акцентировав внимание зарубежных коллег на том, что его основные направления и задачи в первую очередь нацелены на социально-экономическое развитие России и на «мирное освоение космоса на благо человечества». Вместе с тем господин Баканов подчеркнул, что утвержденный нацпроект в перспективе повысит эффективность космической отрасли за счет рыночных механизмов и широкого партнерства с частным сектором.

Напомним, что, согласно новому нацпроекту по развитию космической деятельности, в ближайшие десять лет за бюджетные средства планируется произвести и отправить в космос 190 спутников, тогда как на основе внебюджетного финансирования ожидается создание и запуск 928 космических аппаратов для обеспечения задач связи и дистанционного зондирования Земли.

Дмитрий Сотак