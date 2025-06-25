«Синтерра Медиа» представила SDN-оркестратор российского производства

«Синтерра Медиа» (входит в группу компаний «Ростелеком») представила комплексное решение по управлению медиапотоками в IP-сетях. Оно включает аппаратную платформу MediaXGate от «Стрим Лабс», а также систему управления и мониторинга ЦИСУСС от «Теком», модуль оркестрации которой создан совместно с «Синтеррой Медиа».



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ПАО «Ростелеком» Фото: ПАО «Ростелеком»

Отечественное комплексное решение позволяет перейти на IP-инфраструктуру любой медиакомпании, работающий с профессиональными медиапотоками. Cоздание и эксплуатация такой инфраструктуры обходятся в разы дешевле по сравнению с аппаратными решениями для HD-SDI-сигналов, а встроенная система оркестрации минимизирует потребность в обслуживающем персонале.

Григорий Урьев, генеральный директор «Синтерра Медиа»:

«Компания “Синтерра Медиа” эксплуатирует крупнейшую в мире медиасеть и проделала огромную работу для обеспечения технологического суверенитета своей инфраструктуры. Мы благодарны партнерам из “Стрим Лабса” и “Текома” за совместно созданное комплексное решение, призванное не только заполнить пустующую нишу на российском медиарынке, но и конкурировать с мировыми лидерами отрасли».

MediaXGate — это полностью российское решение, выполненное на базе ПЛИС (программируемой логической интегральной схемы) и внесенное в единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России. MediaXGate отвечает за прием, обработку и передачу любых видеосигналов (SDI, HD-SDI, 3G-SDI, SMPTE-2110, SMPTE-20222-6/7, JPEG-XS, H.264/265). Архитектура основанного на ПЛИС оборудования обеспечивает высокую производительность, надежность и легко масштабируется.

ЦИСУСС — программное обеспечение для мониторинга и управления телекоммуникационными и инженерными сетями, внесено в реестр отечественного ПО Минцифры России. В 2025 году ЦИСУСС был дополнен модулем оркестрации (SDN), который позволяет пользователям нативно управлять медиапотоками в IP-инфраструктуре. Оркестрация сетевыми коммутаторами обеспечивается по протоколу Openflow, а преобразование видеосигналов — медиашлюзами MediaXGate.

Максим Искорнев, руководитель разработки аппаратных продуктов «Стрим Лабс»:

«Аппаратная платформа MediaXGate существует уже больше года, и за это время она полностью оправдала возложенные на нее надежды. Оборудование применяется в самых высоконагруженных узлах телецентров и ЦОД ТВ-операторов, обрабатывая сотни телесигналов. При этом подавляющее количество клиентов, планируя перевод архитектуры на IP, интересовались комплексным решением, позволяющим создавать распределенные IP-матрицы для видеосигналов. Объединив наши усилия, сегодня мы можем сказать, что отечественная IP-видеоматрица размером от стойки до сети целой страны создана и может быть развернута на типовых российских продуктах».

Андрей Гайнулин, генеральный директор компании «Теком»:

«Компания “Теком” исторически работает не только с российским медиарынком, мы хорошо знаем потребности медиакомпаний в других странах. То, что предложили сделать коллеги из “Синтерры Медиа”, было очень амбициозным, но вряд ли кто-либо из российских компаний это смог бы реализовать собственными силами. Именно объединение профессионалов по аппаратной разработке и разработке ПО с лидером в лице “Синтерры Медиа” обеспечило успех этого проекта. Добавление в ЦИСУСС модуля SDN-оркестрации для медиа открывает широкие возможности применения данного отечественного продукта в телепроизводстве и медиадоставке».

Решение представлено в рамках конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) в Нижнем Новгороде.

ПАО «Ростелеком», https://www.company.rt.ru/ ИНН 7707049388