Экс-глава управления миграции воронежского УМВД получил 4,5 года за взятки

Советский райсуд Воронежа признал бывшего начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Воронежской области Сергея Червонцева виновным в получении взяток (ч. 3 ст. 290 УК РФ) за выдачу разрешений на временное проживание иностранцев в РФ. Как сообщили в областной прокуратуре, 54-летнему подсудимому назначено четыре года и шесть месяцев колонии общего режима со штрафом 600 тыс. руб. и пятилетним запретом работать в правоохранительных органах. Также он лишен звания полковника полиции.

Уголовное дело рассматривалось с июля прошлого года. В суде установлено, что в марте и июне 2022-го Сергей Червонцев получил по 30 тыс. руб. за выдачу двум иностранным гражданам разрешений на временное проживание на территории РФ на основании фальсифицированных документов. Сотрудники местного управления Следственного комитета и ФСБ задержали полицейского через год — в июне 2023-го. После этого он лишился поста начальника управления по вопросам миграции.

После вынесения приговора Сергей Червонцев был взят под стражу. В прениях представитель гособвинения запрашивал для подсудимого пять лет и шесть месяцев колонии и штраф 1 млн руб.

Сергей Толмачев, Воронеж