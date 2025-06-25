Компания «Синара» направит в Ростов несколько трамваев собственной разработки
Компания «Синара» представила трамвай собственной разработки. Несколько таких вагонов направят в Ростов-на-Дону. Об этом сообщает пресс-служба «Ростовского Городского Транспорта».
Фото: Пресс-служба МУП «Метроэлектротранс»
Технику будут изготавливать в том числе под ростовскую колею в 1,4 тыс. мм. Вместимость вагона — 308 пассажиров (включая 70 сидячих мест).
В соответствии с заключенным концессионным соглашением о модернизации городской трамвайной сети, в Ростов планировалось направить 76 таких вагонов. Однако, из планов на модернизацию могут убрать два направления, поэтому окончательное количество вагонов тоже может измениться.