Замглавы Новороссийска покидает пост в связи с уходом на СВО

Исполняющий обязанности заместителя главы Новороссийска Илья Пермяков покинул свою должность, приняв решение отправиться в зону СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Господин Пермяков отметил, что сложил полномочия с целью «быть полезным там, где сейчас нужнее всего». По его словам, за плечами у него — почти 18 лет военной службы и статус ветерана боевых действий.

Вице-мэр поблагодарил коллег за совместную работу и отдельно — главу города Андрея Кравченко за оказанное доверие и возможность участвовать в развитии Новороссийска.

Анна Гречко