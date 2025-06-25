С бывшего главы Минздрава ФРГ срывают маски

Экс-министр здравоохранения Германии, а ныне глава парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан оказался в центре скандала из-за закупок медицинских масок в период пандемии коронавируса. Видного партийного функционера обвиняют в непродуманных решениях и лоббировании дружественных ему компаний, что обернулось для правительства миллиардными убытками. Сам политик вину отрицает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Глава парламентской фракции христианских и социальных демократов (ХДС/ХСС) Йенс Шпан

Фото: Annegret Hilse / Reuters Глава парламентской фракции христианских и социальных демократов (ХДС/ХСС) Йенс Шпан

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Имя Йенса Шпана последние недели не сходит со страниц немецких СМИ. Бывший министр здравоохранения, а ныне глава парламентской фракции христианских и социальных демократов (ХДС/ХСС) в Бундестаге готовится ответить за ошибки, обернувшиеся миллиардными потерями для налогоплательщиков. Во время пандемии коронавируса господин Шпан взял под свой контроль процесс закупок медицинских масок и провалил его: значительная часть масок оказалась в итоге на мусоросжигательных заводах, а правительство ФРГ — втянуто в судебные разбирательства с поставщиками.

На этой неделе лидеру фракции предстоит дать показания в бюджетном комитете Бундестага. Поводом стал отчет специального следователя Минздрава Маргареты Зюдхоф, в котором она вынесла жесткий вердикт: даже в условиях пандемии действия Шпана нельзя назвать просто чередой неудач. Примечательно, что первоначально этот документ пытались скрыть — сначала преемник Шпана Карл Лаутербах, а затем и новая глава Минздрава Нина Варкен. Последняя в итоге не выдержала давления и предоставила отчет бюджетному комитету. Однако в 170-страничном документе оказалось немало лакун: значительная часть данных закрашена черным.

Параллельно госпожа Варкен подготовила собственный 16-страничный отчет, в котором выводы Зюдхоф были раскритикованы. В нем говорится, в частности, что отчет спецследователя «неполный и, следовательно, ложный», а приведенные факты «не подтверждены источниками».

Однако немецкие издания WDR, NDR и Suddeutsche Zeitung получили доступ к нескольким неотредактированным главам отчета спецследователя.

Сравнение оригинала с более поздней версией, предъявленной депутатам, показало: Минздрав «замазал» данные о контрактах с компаниями, связанными с Йенсом Шпаном.

Так, под цензуру попал фрагмент письма, в котором кризисная группа Минздрава уведомляет МВД о том, что компания Fiege, расположенная в избирательном округе Шпана (экс-министр хорошо знаком с ее руководством), начала закупать маски в Китае на сумму €1,4 млрд еще до официального тендера. В итоге соглашение сократили до €900 млн, но оно по-прежнему осталось одним из крупнейших для Минздрава

Другой важный эпизод касается контракта со швейцарской Emix, уже ставшего предметом судебного разбирательства. Сделку Шпан заключил при посредничестве «масочной миллионерши» Андреа Тандлер, дочери бывшего генсека ХСС Герольда Тандлера. Она получила десятки миллионов евро за лоббирование этого и других соглашений, а позже была осуждена на четыре с половиной года за неуплату налогов с этой суммы.

Однако главные претензии к Шпану касаются не его связей с частными лицами, а того, что он начал заключать контракты до получения официального мандата. Первоначально процедура должна была быть возложена на бундесвер, а Минздрав должен был лишь передавать запросы. Однако менее чем через неделю после договоренности ведомство Шпана взяло процесс в свои руки, не имея соответствующего опыта.

Версии событий у Зюдхоф и Варкен расходятся. По данным СМИ, знакомых с отчетом, переписка между ведомствами подтверждает, что Шпан начал действовать за спиной бундесвера.

Минздрав стал единственным ведомством, отвечающим за закупки. При этом многие политики рекомендовали «своих» поставщиков. Всего к 2021 году поступило 40 рекомендаций, 29 из них — от Шпана.

Весной 2020 года Минздрав закупил масок на €5,9 млрд. На нужды системы здравоохранения при этом ушли 2 млрд масок, еще 1,7 млрд — проданы в пределах ФРГ. Остальные же 3,7 млрд изделий оказались на мусоросжигательных заводах из-за брака или истекшего срока годности. Общий объем закупок респираторов класса защиты FFP2 в 22 раза превысил реальные потребности страны, а хирургических масок — в 20 раз. Кроме того, по личному решению Шпана цена на маски FFP2 была завышена — вместо рыночных €2,60–2,90 за штуку Минздрав платил €4,50 без НДС. Ущерб составил почти €700 млн.

При этом первоначальная сумма контрактов Минздрава была даже выше. Часть соглашений аннулировали, так как выбранные Шпаном логистические компании не справились с объемами и сорвали сроки. По этой причине договоры были расторгнуты, а министерство столкнулось с более чем сотней исков на общую сумму €2,3 млрд. С учетом судебных издержек сумма может достичь €3,5 млрд. В 2024 году суд Кельна встал на сторону поставщиков.

Сам Йенс Шпан все обвинения отрицает и рассчитывает, что итоги расследования не скажутся на его карьере. В недавнем интервью каналу ZDF он заявил, что его совесть чиста и что «лучше потерять деньги, чем человеческие жизни».

Вероника Вишнякова