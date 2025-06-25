Самарская область получит 85,44 млн рублей федеральной поддержки на создание 59 гостевых номеров

В 2027 году Самарская область получит федеральную поддержку в размере 85,44 млн руб. на создание 59 номеров в модульных некапитальных средствах размещения в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщает региональное министерство туризма.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Три проекта от Самарской области победили в конкурсном отборе инвестиционных проектов по созданию модульных некапитальных средств размещения. Объем вложений инвесторов составит 224,46 млн руб.

Поддержку получат инвестпроекты: «Рождествено Парк» в сельском поселении Рождествено, «Парк-отель «Маламут Ленд» в Самаре и Ставропольском муниципальном районе, «Третий этап: «Строительство гостиницы модульного типа на территории городского округа курорта ЦЗиО «Волжские термы» в Новокуйбышевске.

Руфия Кутляева