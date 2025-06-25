В Башкирии контрактник убил бабушку и дедушку после ссоры

Дуванский межрайонный следственный отдел предъявил обвинение в двойном убийстве 20-летнему местному жителю. По ходатайству следователя он был арестован судом, сообщила пресс-служба управления СКР по Башкирии.

По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Денисе Хусаинове.

В начале июня в Месягутово, в квартире на улице Игнатия Усова, нашли тела 64-летней женщины и 75-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В совершении преступления заподозрили внука погибших. Он служил по контракту в Свердловской области и гостил у родственников во время отпуска.

По мнению следствия, 5 июня во время ссоры обвиняемый нанес бабушке ножевые ранения, а когда на ее крики прибежал дедушка — обвиняемый ударил его ножом несколько раз. Супруги скончались на месте. Обвиняемый забрал их мобильные телефоны и 50 тыс. руб., после чего скрылся на автомобиле родственников.

Как сообщила пресс-служба МВД по Башкирии, обвиняемый угнал автомобиль дедушки ВАЗ-2107. На нем он доехал до Пермского края, где его задержали республиканские оперативники и доставили в Башкирию.

У обвиняемого изъяли нож и мобильные телефоны жертв. Он признал вину.

Олег Вахитов