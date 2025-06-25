На Дону на 19% вырос спрос на вакансии с пометкой «без опыта работы»

С начала 2025 года в Ростовской области спрос на вакансии с пометкой «без опыта» увеличился на 19%. Одновременно растет и количество таких предложений от работодателей. Об этом сообщают аналитики сервиса «Авито Работа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ

Количество вакансий «сортировщик на склад» увеличилось на 84%. Заработную плату в этой сфере предлагают в среднем 64,9 тыс. руб., но фактический заработок зависит от числа смен и их длительности. На 86% выросло число таких вакансий для садовников. Здесь зарплата — 52 тыс. руб. в месяц. Спрос на стикеровщиков без опыта увеличился на 61%, средняя заработная плата составляет 70,7 тыс. руб.

Вместе с тем, число вакансий для менеджеров по маркетплейсам выросло на 46%. Специалистам без опыта предлагают около 58,8 тыс. руб. в месяц. На 48% увеличилось количество предложений без требований к опыту для банковских работников — соискателям предлагали в среднем 56,5 тыс. руб.

Мария Хоперская