Завтрак Клуба «Коммерсантъ», посвященный культуре мецентства

В ДЛТ в Санкт-Петербурге состоялся бизнес-завтрак Клуба «Коммерсантъ» с участием представителей благотворительных фондов, крупного бизнеса, органов власти и культурного сообщества. Темой обсуждения было продвижения культуры меценатства в нашей стране. За последние пять лет большинство россиян участвовали в благотворительности в той или иной форме — это максимальный показатель за последние десятилетия. Перед современным российским обществом стоит важная задача — сделать меценатство частью семейных традиций и новой социальной нормой. Среди прочих были подняты такие вопросы, как общественное признание меценатской деятельности, создание инфраструктуры благотворительности. Приглашенные пришли к выводу, что поддержка культуры, образования и просвещения через меценатство является долгосрочными социальными инвестициями, формирующими общество, основанное на ответственности и неравнодушии граждан.

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Нина Никифорова