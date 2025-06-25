Москалькова: содержание жителей Курской области на Украине улучшилось

Уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова заявила об улучшении содержания жителей Курской области, вывезенных на Украину в результате боевых действий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Как сообщают два человека, вернувшихся в ближайшие дни из Сум, ситуация несколько улучшилась — их посещают и предоставляют возможность получить вещи, медицинские препараты и питание»,— сказала она журналистам (цитата по «РИА Новости»).

29 мая Татьяна Москалькова говорила, что власти Украины не допускают к жителям Курской области представителей Международного Комитета Красного Креста и предоставляет им плохое питание. «Им запаривали зерна пшеницы, это была их основная еда. Они были свидетелями расстрелов мужчин мирных, военных. Конечно, люди страшного натерпелись… Оставшиеся (в Сумах куряне.— "Ъ") рыдали, что их не смогли забрать, что они просто в отчаянии»,— говорила омбудсмен.

24 июня омбудсмен сообщала, что в Сумах находятся еще 32 жителя Курской области. Всего в Россию удалось вернуть 132 человека. Также госпожа Москалькова рассказывала, что часть жителей региона украинская сторона удерживает в качестве военнопленных, так как они оказали «сопротивление входящим нацистским войскам».

Полина Мотызлевская