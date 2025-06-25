Под Саратовом директор фирмы стал фигурантом дела о невыплате работникам 2,9 млн
В Балакове Саратовской области следствие по материалам прокурорской проверки возбудило уголовное дело о невыплате зарплаты на сумму свыше 2,9 млн руб. (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ) в отношении директора коммерческой организации. Об этом сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.
В ходе проверки прокуратура Балакова выяснила, что фигурант полностью более двух месяцев не выплачивал зарплату пяти сотрудникам. Речь идет о периоде с мая по декабрь минувшего года.
Работники не получили положенные им свыше 2,9 млн руб. Надзорное ведомство поставило на контроль ход расследования уголовного дела.