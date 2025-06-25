Банк Уралсиб увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза

Банк Уралсиб за 5 месяцев 2025 года увеличил объемы ипотечного кредитования в 1,7 раза по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом – до 15,8 млрд рублей.

Фото: ПАО «БАНК УРАЛСИБ»

В январе-мае заметно выросла доля кредитования покупки вторичного жилья по собственным ипотечным программам банка, которая составила практически половину всего выданного объема. В первичном сегменте кредиты в основном выдавались по программе «Семейной ипотеки». Ее объем за 5 месяцев вырос в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 7,5 млрд рублей.

Ипотечный портфель банка за год (с 01.06.2024 по 01.06.2025 года) вырос со 133,2 млрд до 147,3 млрд рублей.

Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Ознакомиться с полными условиями ипотечных программ, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Справка: Реклама. ПАО «БАНК УРАЛСИБ» (генеральная лицензия Банка России №30 от 10.09.15) входит в число ведущих российских банков, предоставляя розничным и корпоративным клиентам широкий спектр банковских продуктов и услуг. Основные направления деятельности – розничный, корпоративный и инвестиционно-банковский бизнес. Банку присвоен рейтинг Аналитического Кредитного Рейтингового Агентства (АКРА) «А» (RU), рейтинг Агентства «Национальные кредитные рейтинги» (Агентство «НКР») «А» и рейтинг Агентства «Эксперт РА» «ruА-». Интегрированная региональная сеть продаж финансовых продуктов и услуг Банка представлена в 7 федеральных округах и 48 регионах и по состоянию на 1 июня 2025 года насчитывает 196 точек продаж и 1350 банкоматов.

ПАО «БАНК УРАЛСИБ»