В Железноводске и Пятигорске построят гостиничные комплексы за 6 млрд рублей

Власти Ставропольского края выделят земельные участки в льготную аренду для строительства крупных гостиничных комплексов в Железноводске и Пятигорске. Инвестиции в проект составят почти 6 млрд руб., сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Железноводске планируется возведение санаторно-гостиничного комплекса из нескольких корпусов на 245 номеров. Строительство обеспечит город 83 новыми рабочими местами.

В Пятигорске появится многофункциональный оздоровительный и гостиничный комплекс. Объект будет включать зону глэмпинга и апарт-отель общей вместимостью 540 номеров.

Общий объем инвестиций в два проекта достигнет 6 миллиардов рублей, а суммарное количество номеров составит 785.

Николай Аксенов