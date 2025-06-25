Большинство молодых жителей Перми лояльны к уличному искусству

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) провели исследование среди представителей молодежи (от 18 до 35 лет), предметом которого стало отношение респондентов к стрит-арту. Как сообщает пресс-служба университета, 62% из них относятся к уличному искусству нейтрально, 31% настроены положительно, 7% — отрицательно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Основной части респондентов (83%) больше всего нравятся инсталляции и скульптуры в стиле стрит-арт, 57% импонируют перфомансы и флешмобы, муралы граффити и надписи нравятся 55%. «Половина опрошенных рада видеть в городском пространстве постеры, плакаты, стикеры и световые видеопроекции», - говорится в сообщении.

«В целом, позитивное отношение, на наш взгляд, объясняется тем, что на период взросления нынешней молодежи пришелся рост популярности не только стрит-арта в Перми и России, но и в целом современного искусства, которое предполагает выход за границы конвенциальных институций (музеев, галерей, выставочных залов), а также общепринятых правил того, как живет, работает художник и выстраивает свое взаимодействие со зрителем», - цитирует пресс-служба заведующего лабораторией ПНИПУ Эдуарда Кощеева.