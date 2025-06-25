Из Ростовской области в ОАЭ и Узбекистан направили 83 тонны мяса

Из Ростовской области с 16 по 20 июня экспортировали 83 т. (четыре партии) мяса птицы. Об этом сообщает межрегиональное управление Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В ОАЭ отправили 26 т., а в Узбекистан — 57 т. Качество и безопасность продукции подтвердили в лабораториях Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК». Нарушений в части законности происхождения продукции не зафиксировали.

Разрешение на вывоз мяса птицы выдали в системе «Аргус».

Мария Хоперская