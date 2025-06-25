Иркутской блогереше, высказавшейся против участников СВО, назначили 13 суток

В Иркутске суд назначил административный арест сроком на 13 суток блогерше, высказавшейся против участников СВО. Ее привлекли к ответственности за нанесение побоев сотрудникам полиции, сообщает ГУ МВД региона.

13 июня нарушительницу задержали в Иркутске после публикации ролика, в котором она раскритиковала День России и российских военнослужащих. При задержании «женщина вела себя неадекватно и вызывающе, била запертую дверь квартиры с внутренней стороны, выражалась нецензурной бранью и сообщила, что может навредить себе». Кроме того, во время следственных действий она пнула сотрудника ведомства, и позже покусала оперативника. После задержания блогершу поместили в психоневрологический диспансер.

Как писал «Ъ-Сибирь», на прошлой неделе стало известно, что в отношении блогерши было возбуждено уголовное дело о публичном оскорблении представителя власти (ст. 319 УК РФ). Также СУ СКР продолжается проверка по ст. 280.3 УК РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию ВС РФ).

Александра Стрелкова