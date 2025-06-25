«Трактор» продлил контракт на год с форвардом Михаилом Горюновым-Рольгизером

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» заключил новое соглашение с нападающим Михаилом Горюновым-Рольгизером. Форвард продолжит работу с командой в предстоящем сезоне, сообщает пресс-служба ХК.

Михаил Горюнов-Рольгизер является воспитанником челябинского «Трактора». В 2019-2021 годах выступал в МХЛ и ВХЛ в составе команд «Белые медведи» и «Челмет» соответственно. Дебютировал в КХЛ с «Трактором» в феврале 2021-го.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», после завершения сезона 2024/2025 работу с командой продолжили генеральный менеджер клуба Алексей Волков, защитник Сергей Телегин, нападающий Семен Дер-Аргучинцев, вратарь Сергей Мыльников, защитник Григорий Дронов, нападающий Александр Рыков, а также ассистент главного тренера Рафаэль Рише и тренер вратарей Петер Шкрабел. Новым игроком стал защитник Илья Николаев из ХК «Сочи», который заменил форварда Андрея Никонова.

«Трактор» также заключил годовые соглашения с американским защитником Джорданом Гроссом и канадским вратарем Крисом Дригером. Кроме того, двухлетний контракт подписан с форвардом Егором Коршковым, который перешел в челябинский клуб из хабаровского «Амура».

Клуб покинули капитан Владимир Ткачев и вратарь Зак Фукале. Первый продолжит работу в составе команды «Сибирь» (Новосибирск), второй — в «Динамо» (Минск). Контракты не стали продлевать ассистенты главного тренера Борис Миронов и Юрий Кузьменков, форвард Никита Коростелев, а также защитник Артем Блажиевский и нападающий Егор Попов, которые перейдут в «Авангард» (Омск) и «Адмирал» (Владивосток) соответственно.

Ольга Воробьева