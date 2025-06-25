Альфа-банк запустил мобильного оператора «Альфа-Мобайл». Абоненты могут пользоваться качественной мобильной связью и высокоскоростным интернетом по всей стране, совершать бесплатные звонки на номера «Альфа-Мобайл» и общаться в мессенджерах без ограничений. Для всех клиентов предусмотрена защита от мошенников, звонков с подменных номеров и маркировка нежелательных рекламных звонков. Мобильная связь от Альфа-банка уже доступна для подключения в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, Новосибирской, Челябинской и Самарской областях.

Глава МТС Инесса Галактионова в интервью РБК рассказала, что компания дважды делала ставку на развитие умного дома, но не смогла превратить это направление в масштабный бизнес. По ее словам, маркетологи готовили замечательные презентации, обещавшие бизнес на десятки миллиардов. Но оказалось, что людям это все не нужно. Их устраивают лампочки, которые просто горят, и телевизор, который можно включить с помощью пульта.

Гуманоидный робот Optimus от компании Tesla уже оснащен голосовым ассистентом Grok, сообщил глава компании Илон Маск в соцсети X. В конце мая он опубликовал видео, где Optimus выполняет базовые бытовые задачи: выносит мусор, подметает, пылесосит, готовит еду и задергивает шторы. Тогда предприниматель назвал проект «самым грандиозным продуктом из когда-либо существовавших».