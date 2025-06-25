Pilot взялся за багаж

Разработчик и производитель беспилотников — Cognitive Pilot заключил контракт с оператором аэропорта Пулково о поставке беспилотных тягачей для обработки багажа. В планах авиакомплекса приобрести к концу 2028 года до 45 таких роботизированных машин. Производство организовано на заводе в Томске. Стоимость соглашения не раскрывается. По оценке аналитиков, она может составлять около 700 млн руб. Спрос на отечественные тягачи будет расти, несмотря на то, что цена на российское оборудование сопоставима с импортным, считают аналитики. Они указывают на то, что затраты на обслуживание российской техники все-таки меньше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пулково планирует использовать томские беспилотные тягачи для доставки багажа от аэропорта до самолета

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Пулково планирует использовать томские беспилотные тягачи для доставки багажа от аэропорта до самолета

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Cognitive Pilot (АО «Когнитив», совместное предприятие «Сбера» и Cognitive Technologies) и ООО «Воздушные ворота северной столицы» (оператор аэропорта Пулково) 25 июня подписали форвардный контракт на поставку беспилотного и бескабинного тягача для задач авиагавани. Как рассказала «Ъ-Сибирь» генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова, на первом этапе техника будет использоваться для обработки багажа. Вес машины около 970 кг, ее номинальная мощность составляет 30 л. с., машина состоит из двух электродвигателей, сенсоров, видеокамер радаров и лидаров. По оценке разработчиков, ее использование позволит ускорить обработку багажа в аэропорту на 23%. Производство пущено на предприятии в Томске.

Cognitive Pilot — разработчик систем искусственного интеллекта для беспилотных транспортных средств. По данным «СПАРК-Интерфакс», компания зарегистрирована в 2019 году в Москве. Производственная площадка предприятия находится в Томске. Финансовые показатели с 2020 года не публикуются. 100% компании с 2022 года принадлежит АО «Когнитив пилот».

«Пулково станет первым российским аэропортом, в котором пройдет испытания беспилотная техника, предназначенная для работы на перроне. Проект реализуется в рамках деятельности российского кластера микроэлектроники и беспилотных технологий»,— отметили в Cognitive Pilot.

Согласно договору, испытания и тестирование робота должны быть завершены в 2026 году. До конца 2028 года ООО «Воздушные ворота северной столицы» планирует приобрести до 45 тягачей.

«Мы рассчитываем, что реализация совместного проекта позволит оптимизировать операции по обслуживанию самолетов, обеспечить безопасность передвижения, а также позволит переориентировать сотрудников на более сложные и нерутинные задачи»,— рассказал генеральный директор «Воздушных ворот северной столицы» Леонид Сергеев.

Предполагается, что в рамках совместного проекта роботизированный тягач будет выполнять без участия оператора автономное транспортирование багажных тележек общей массой порядка 3 т от багажной ленты до места стоянки воздушного судна и обратно. Соглашение также предусматривает использование робота для покоса травы на летном поле и очистки территории аэропорта от снега. Скорость его движения при этом не будет превышать 15 км/ч.

«Речь идет о полном, промышленном переходе аэропорта на роботизированную технику. Это первый в России и один из первых в мире проект массового использования беспилотников для решения задач аэропорта. Его эффект будет ощутимым, ярким и заметным»,— прокомментировала генеральный директор Cognitive Pilot Ольга Ускова.

Цену контракта стороны не раскрывают, по оценке управляющего партнера IPM Consulting Вадима Тедеева, стоимость может составлять 600–700 млн руб. «Но с учетом того, что контракт форвардный, то есть долгосрочный, его цена может расти»,— полагает он. По словам эксперта, спрос на роботизированные тягачи будет расти. При этом российское оборудование будет в приоритете, поскольку цена на него сопоставима с импортными аналогами, но при этом отсутствуют риски срыва поставки и потенциально более низкие затраты на сервис в будущем.

Ведущий эксперт УК «Финам менеджмент» Дмитрий Баранов считает, что приобретение отечественной техники для Пулково — реализация задач национальных приоритетов. Он также отмечает возможность в будущем экспортировать технологию.

Мировой рынок роботизированных систем для аэропортов — один из динамично развивающихся. По данным TechSCI Research, в 2024 году его объем оценивался в $1,14 млрд и, как ожидается, к 2030 году достигнет $2,75 млрд к 2030 году.

Лолита Белова