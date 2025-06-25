В Таганроге при падении БПЛА повреждены восемь стеклопакетов лицея №28

Глава Таганрога Светлана Камбулова создала оперативный штаб для оценки ущерба от падения обломков беспилотника, в результате которого пострадали окна в жилых домах и школе. Об этом госпожа Камбулова сообщила в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации г.Таганрог Фото: пресс-служба администрации г.Таганрог

«Инцидент произошел на улице Спортивной, 2-а. На месте происшествия провела экстренное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций»,— пояснила глава администрации Таганрога.

Рабочая группа начала обход квартир пострадавшего района с утра. Эксперты подсчитали нанесенный ущерб для принятия решений о предоставлении помощи жителям.

«По предварительным данным, обнаружены повреждения стекол и стеклопакетов в шести квартирах дома №2 по пер. Трудовых резервов и два поврежденных окна в доме № 2/1. Также зафиксировано повреждение восьми стеклопакетов в здании лицея № 28. Работа комиссии продолжается»,— приводятся в сообщении слова Светланы Камбуловой.

Валентина Любашенко