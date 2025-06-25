УФАС проверит цены на товары и услуги в челябинском аэропорту

Управление ФАС России по Челябинской области проведет проверку в аэропорту имени Игоря Курчатова. Антимонопольная служба проанализирует цены на товары и услуги, сообщает пресс-служба УФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ Фото: Родион Платонов, Коммерсантъ

Проверки пройдут в магазинах и объектах общественного питания аэропорта. Особое внимание аудиторы будут обращать на стоимость питьевой воды.

Если в работе организаций найдут злоупотребление доминирующим положением, то антимонопольная служба применит меры реагирования.