На Дону розничные рынки теряют популярность

В правительстве Ростовской области обеспокоены снижением популярности розничных рынков. Это следует из сообщения главы регионального департамента потребительского рынка Ирины Гелас, опубликованного в ее Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Сейчас в 20 муниципальных образованиях Ростовской области работают 39 розничных рынков. По мнению госпожи Гелас, они играют важную роль в экономике региона, обеспечивая предпринимателям конкурентный спрос и возможность без посредников продавать продукцию собственного производства.

Однако в последнее время популярность рынков у покупателей падает. «Современный ритейл характеризуется цифровизацией, трансформацией форматов и каналов продаж. Рынкам необходимо постоянно модернизироваться чтобы быть в тренде»,— считает госпожа Гелас, ее слова приводятся в сообщении.

Власти региона намерены найти механизмы поддержки и развития рынков. «Ждем конкретных предложений от Ассоциации розничных рынков и ярмарок Ростовской области для дальнейшей проработки вопроса совместно с профильными ведомствами»,— заключила Ирина Гелас.

Мария Иванова