Ростов находится на третьем месте по числу квартир в историческом фонде

Ростов-на-Дону стал одним из трех городов России с наибольшим числом квартир в зданиях исторического фонда. Об этом сообщают аналитики платформы «Домклик».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным на июнь этого года, 53,6% российских квартир в историческом фонде приходится на Санкт-Петербург. Средняя цена квадратного метра — 242,7 тыс. руб. На втором месте Москва с показателем 8,9% и стоимостью 690 тыс. руб. В Ростове находится 4,5% таких объектов, а стоимость «квадрата» в таких зданиях — 108,9 тыс. руб.

Под историческими в данном случае понимаются дома, построенные не позже 1924 года.

Мария Хоперская