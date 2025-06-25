Приют «Джина» откроют в Ярославле летом

В Ярославле областной центр отлова и стерилизации бездомных животных «Джина» планируют открыть летом. Об этом «Ъ-Ярославль» сообщили в областном правительстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Мусинова, «Вконтакте» Фото: Екатерина Мусинова, «Вконтакте»

Речь идет о новом приюте для животных на улице Промышленной. Строительство финансировал частный инвестор, а принадлежит объект правительству области. Приют был передан в безвозмездное владение и пользование АНБО «Верность».

Учреждение будет работать по системе отлов-стерилизация-вакцинация-возврат, держать собаку будут 25 дней. Объект рассчитан на единовременное содержание 146 животных.

«Центр отлова и стерилизации бездомных животных "Джина" полностью готов к работе. Планируется, что он откроется летом. Заинтересованность в сотрудничестве с центром выразил ряд муниципальных округов региона»,— сообщили «Ъ-Ярославль» в правительстве области.

До начала работы приюта местные власти должны самостоятельно организовывать работу с безнадзорными животными в рамках контрактов.

Алла Чижова